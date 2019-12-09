Американская General Motors избавилась от заводов в России

Российско-американский автопроизводитель GM-AVTOVAZ становится стопроцентной аффилированной компанией "АвтоВАЗ".

Американский автопроизводитель General Motors продает российскому "АвтоВАЗу" 50% акций совместного предприятия GM-AVTOVAZ ("Джи эм - АвтоВАЗ"), благодаря чему оно становится стопроцентной аффилированной компанией Группы "АвтоВАЗ". О подписании соответствующего соглашения сообщает пресс-служба "АвтоВАЗа" в понедельник, 9 декабря.

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В перспективе компания GM-AVTOVAZ, созданная в 2001 году, получит новое название, говорится в документе, передает “Немецкая волна”.

"В течение определенного периода времени" она продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet, в дальнейшем автомобили предприятия будут производиться под маркой Lada. При этом никаких изменений для сотрудников обеих компаний не предвидится, подчеркивают в "АвтоВАЗе".

Группа "Автоваз" входит в состав Groupe Renault и выпускает автомобили по полному циклу производства и автокомпоненты для четырех брендов: Lada, Renault, Nissan и Datsun. По собственным данным автопроизводителя, марка Lada занимает 21% российского рынка легковых автомобилей.

По информации газеты "Ведомости", совместное предприятие General Motors и "АвтоВАЗа" было одним из первых предприятий российского автопрома с участием иностранного капитала. В 2015 году концерн GM закрыл завод Opel в Санкт-Петербурге, однако до сих пор не нашел на него покупателя. Доля General Motors в совместном с "АвтоВАЗом" предприятии GM-AVTOVAZ была единственным активом американского автоконцерна в России.