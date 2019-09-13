General Motors отзывает 3,5 миллиона автомобилей из-за проблем с тормозами

Дефектные модели уже стали причиной 113 аварий.

В США началась глобальная отзывная кампания автомобилей, выпущенных концерном General Motors.

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В сервисы отправят почти 3,5 миллиона машин, у которых обнаружили проблемы с тормозной системой, пишет motor.ru.

Под отзыв попали пикапы и кроссоверы Chevrolet Silverado, Cadillac Escalade, GMC Sierra, Chevrolet Tahoe и Suburban, а также GMC Yukon, выпущенные в период с 2014 по 2018 год. По словам производителя, автомобили, собранные позднее, безопасны.

Как пишет Reuters, неисправность уже стала причиной 113 аварий. При этом Национальная администрация безопасности дорожного движения США (NHTSA) утверждает, что начала проверку еще в ноябре прошлого года, когда поступила информация о девяти авариях, в результате которых двое участников получили травмы.

Причина неисправности — в вакуумном насосе тормозной системы. Со временем он становится менее эффективным, и водителю приходится с большим усилием давить на педаль, чтобы автомобиль остановился. В результате, процесс торможения усложняется, а тормозной путь — увеличивается.

Напомним, в конце июля компания Volvo провела глобальную отзывную кампанию, которая затронула девять моделей марки. Всего в сервис отправились полмиллиона автомобилей. Тогда причиной стало возможное возгорание машины — из-за деформации пластика впускного коллектора в редких случаях он мог загореться.