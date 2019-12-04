На ремонт дорог добавили 1 миллиард гривень

Деньги появились за счёт экономии "Укравтодора" по погашению кредитов. Экономия появилась из-за укрепления курса гривни.

Кабинет министров выделил Государственному агентству автомобильных дорог ("Укравтодор") 1,060 млрд грн на ремонт дорог в 2019 году за счёт экономии "Укравтодора" по погашению кредитов.

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Об этом в своем Telegram-канале сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, присутствовавший на заседании правительства.

«Кабмин добавил "Укравтодору" 1 миллиард 60 миллионов грн на ремонт дорог в 2019 году за счёт экономии "Укравтодора" по погашению кредитов. Экономия появилась из-за укрепления курса гривни», - написал Гончаренко.

Как сообщал УНИАН, по данным Счетной палаты, за 9 месяцев 2019 года не освоено 6,3 млрд грн, выделенных на дороги, из-за недостатков планирования расходов из государственного дорожного фонда и низкой исполнительской дисциплины.

12 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон о внедрении среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования.

Согласно прогнозам Министерства финансов, поступления средств в Дорожный фонд в 2020-2022 годах предполагается на уровне около 70 млрд грн ежегодно. Распределение средств из Дорожного фонда таково: 60% идет на финансирование дорог государственного значения, 35% - на дороги местного значения и 5% - на безопасность движения.