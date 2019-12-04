Tesla открыла "дочку" в Израиле

Компания Илона Маска зарегистрировала израильскую дочернюю компанию.

Американский производитель электромобилей Tesla зарегистрировала израильскую дочернюю компанию под названием Tesla Motors Israel.

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Как сообщает HEvCars, Tesla зарегистрировала "дочку" две недели назад. Причина регистрации компании - правила, регулирующие импорт автомобилей в Израиль, которые требуют, чтобы импортером была компания, зарегистрированная в стране, пишет liga.net.

Согласно записям в реестре израильских компаний, Tesla кроме работы в сфере продажи и обслуживания электромобилей в Израиле, хочет работать в сфере возобновляемых источников энергии, в частности солнечной энергии.

В Globes подчеркнули, что Tesla в последние несколько месяцев предприняла несколько подготовительных шагов для выхода на израильский рынок. В том числе провела переговоры с компаниями, занимающимися установкой зарядных станций, с целью развертывания собственной сети зарядки компании в Израиле и размещении вакансий о наборе сотрудников, которые были быстро удалены из-за большого количества ответов.

Отмечается, что вероятнее всего, главный офис компании разместится в Тель-Авиве, а израильский филиал будет относиться к европейскому подразделению.

Ранее сообщалось, что Илон Маск построил завод Tesla Gigafactory 3 в Шанхае. Позже он заявил о строительстве завода Gigafactory 3 в Германии.