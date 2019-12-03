Президент подписал законы о планировании строительства и ремонта дорог

Эти законы внедряют новые подходы к среднесрочному планированию строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатационного содержания автодорог общего пользования государственного и местного значения, расширяют возможности регионов по использованию средств территориальных дорожных фондов и субвенции из госбюджета.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон "О внесении изменений в Закон Украины "Об источниках финансирования дорожного хозяйства Украины" относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования".

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Об этом сообщила пресс-служба президента.

"Документ отменяет согласование с комитетом Верховной Рады по вопросам бюджета перечней объектов строительства, реконструкции, капитального и текущего среднего ремонта автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Согласно закону, Кабинет министров Украины утверждает Государственную целевую экономическую программу развития автомобильных дорог общего пользования государственного значения на соответствующий период с перечнем дорог, на которых запланированы работы по строительству, реконструкции, капитальному и текущему среднему ремонту, с указанием объемов и источников финансирования таких путей в разрезе балансодержателей.

"Перечень объектов строительства, реконструкции и ремонта автомобильных дорог, составленный в соответствии с этой программой, утверждается Кабинетом министров ежегодно", - говорится в сообщении.

Также, документ предусматривает предоставление субвенции из государственного бюджета Украины местным бюджетам на финансирование, в том числе, проектно-изыскательских, научно-исследовательских работ, функционирования информационно-аналитических систем, паспортизации технического надзора, обследования состояния дорог, в частности, на привлечение инженера-консультанта.

Также глава государства подписал закон "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Украины относительно внедрения среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог".

"Этот документ вводит в Бюджетный кодекс понятие среднесрочного обязательства по типовым договорам на строительство, реконструкцию, ремонт и эксплуатационное содержание автомобильных дорог", - говорится в сообщении.

Отмечается, что эти законы внедряют новые подходы к среднесрочному планированию строительства, реконструкции, ремонта и эксплуатационного содержания автомобильных дорог общего пользования государственного и местного значения, расширяют возможности регионов по использованию средств территориальных дорожных фондов и субвенции из государственного бюджета.

Как сообщал УНИАН, 12 ноября Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон о внедрении среднесрочного планирования развития и содержания автомобильных дорог общего пользования.