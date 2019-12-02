Движение транспорта по Крещатику открыто на выходные и праздники

Движение транспорта по ул. Крещатик открыто в выходные и праздничные дни до окончания новогодних и рождественских праздников на Софийской площади.

С начала декабря разрешено движение транспорта по улице Крещатик в Киеве каждую субботу, каждое воскресенье, в праздничные и нерабочие дни.

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Об этом говорится в распоряжении КГГА № 1769.

"Это связано с ограничением движения транспорта вдоль Владимирского проезда на время подготовки и празднования Нового года и Рождества", - говорится в сообщении.

В частности, как отмечается, с 25 ноября 2019 года по 26 января 2020 года будет ограничено движение транспорта вдоль Владимирского проезда правой полосы в направлении движения к Михайловской площади.

Запрещено движение всех видов транспорта вдоль Владимирского проезда (от улицы Малой Житомирской до Михайловской площади).

В КГГА напомнили, что с 14 декабря 2019 года до 12 января 2020 года зимние развлечения будут проходить на Софийской площади, Владимирском проезде (от Михайловской площади до пересечения с улицей Аллы Тарасовой), проезжей части Владимирского проезда напротив дома № 5.

Во время празднований будут ограничивать движение транспорта в центре столицы также 19 декабря, 24 декабря, 31 декабря, 1 января и 7 января.

Официальное празднование Нового года и Рождества на Софийской и Контрактовой площадях продлится с 14 декабря по 19 января. Сейчас на локациях идет подготовка.