В Украине дорожает автогаз: цены выросли еще на 10-30 копеек

По состоянию на 28 ноября средняя розничная стоимость сжиженного газа на украинских АЗС составляет 11,97 грн/л.

Ряд сетей АЗС в Украине с 27 по 28 ноября повысили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-30 копеек за литр.

Читайте такжеПоловина дизтоплива в оккупированном Крыму оказалась фальсификатом

Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, в Киеве на станциях оператора WOG сжиженный газ подорожал на 10 копеек за литр, до 13,08 грн. На станциях Shell цену повысили на 20 копеек за литр, до 12,29 грн.

На AMIC и БАРС в столичном регионе цена выросла до 11,99 грн.

При этом в рамках акции на АЗС Avantage 7 газ подешевел на 50 копеек за литр, до 10,95 грн.

Таким образом, средняя розничная цена сжиженного газа на 28 ноября составляет 11,97 грн за литр.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 грн за литр.