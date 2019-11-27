На украинских АЗС продолжает дорожать автогаз

Ряд сетей АЗС в Украине повысили цены на автогаз на 20 копеек за литр.

Ряд сетей АЗС в Украине с 26 по 27 ноября повысили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 20 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, например, на АЗС WOG и SOCAR сжиженный газ в Киеве подорожал на 20 копеек за литр - до 12,97-12,98 гривни. На станциях "БРСМ-Нафта" цена выросла также на 20 копеек за литр - до 12,19 гривни.

В сети одесского оператора "Катрал" газ подорожал до 12,07 гривни/литр, запорожского ZOG – 12,05 гривни/литр, харьковского U.GO ("Укргазвыдобування") – 11,5 гривни/литр.

В сети UPG газ подорожал на 10 копеек за литр - до 11,6 гривни.

Таким образом, средняя розничная цена сжиженного газа на 27 ноября составляет 11,93 гривни за литр.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 гривни за литр.