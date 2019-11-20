Хищение 20 миллионов УЗ: завершено досудебное расследование по делу

Материалы дела уже открыты стороне защиты для ознакомления.

Завершено досудебное расследование по делу экс-народного депутата Украины (8-го созыва), его финансового советника, а также бывшего внештатного советника главы Администрации президента Украины о завладении в 2015 году 20 млн грн «Укрзализныци» и попытке в 2016 году завладеть 44 млн грн государственного предприятия «Укрзализнычпостач».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Специализированной антикоррупционной прокуратуры, материалы дела уже открыты стороне защиты для ознакомления.

После ознакомления с материалами дела обвинительный акт будет направлен в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения.

В ведомстве напомнили, что бывшему народному депутату, его советнику и бывшему внештатному советнику главы АП было сообщено о подозрении по ч.5 ст.27, ч.5 ст.191, ч.2 ст.15 - ч.5 ст.191 УК Украины.

Уголовные производство в отношении других лиц, причастных к незаконному завладению средствами «Укрзализныци», сейчас находятся на рассмотрении в Антикоррупционном суде.

Как сообщал УНИАН, 2 октября детективы Национального антикоррупционного бюро под процессуальным руководством прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры сообщили трем лицам, задействованным в одной из коррупционных схем на ПАО «Укрзализныця», о подозрении в незаконном отчуждении 20 млн грн, на которые по решению следственного судьи был наложен арест, и другим решением суда они подлежали конфискации в доход государства.

11 октября Высший антикоррупционный суд наложил арест на имущество экс-депутата, подозреваемого в незаконных схемах в «Укрзализныце». Кроме того, в отношении подозреваемого применена мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца.