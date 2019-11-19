"Сидят и пьют чай": в Мариуполе рассказали, как ФСБ досматривает суда в Керченском проливе

При этом в украинской морской охране отметили, что не останавливают суда в Азовском море.

Российская Федеральная служба безопасности продолжает проводить досмотр судов, которые проходят через Керченский пролив.

Как рассказал Крым.Реалии начальник администрации портов Украины в Мариуполе Игорь Барский, российские силовики высаживаются на судно и около часа проводят осмотр.

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«Подходят они практически на резиновых лодках. С этих лодок при ветре, качке очень сложно высадиться и вот эти сутки-двое – это как раз задержки, потому что они не могут высадиться на эти суда. Сам досмотр – это проверка судовой роли и паспортов моряков, паспортов экипажа – это практически десять минут. Все остальное время те, кто досматривают, сидят на судне, пьют чай и высиживают тот норматив, который им поставлен – один час на одно судно», – рассказал Игорь Барский.

Он считает, что эти задержки «были выдуманы российскими властями, чтобы объяснить необходимость защиты и контроля моста через Керченский пролив».

При этом в украинской морской охране отметили, что не останавливают суда в Азовском море.

«Для нас нет разницы, какой порт назначения, у нас есть только законные основания, только если судно что-то нарушает. Если судно ничего не нарушает – мы его не останавливаем. Азовское море должно быть свободным для плавания под флагами разных стран», – сказал командир Мариупольского отряда морской охраны Николай Сиринский.