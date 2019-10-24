Boeing ожидает, что его скандальные самолеты 737 MAX вскоре снова взлетят (видео)
Скандальный Boeing 737 MAX, из-за которого произошли два крупные крушения, буде снова летать.
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Об этом заявили в компании производителя, передает ТСН.
Там утверждают, что все недостатки модели починили. Поэтому, первые пассажирские рейсы ожидают запустить после Нового года.
Новость о возвращении этого Boeing в эксплуатацию обнародовали в тот же день, когда команда индонезийских следователей озвучили официальные результаты расследования.
Как сообщал УНИАН, 10 марта самолет Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines, выполнявший рейс из Аддис-Абебы в Найроби, потерпел крушение в 60 км к востоку от столицы Эфиопии. Авиакатастрофа унесла жизни 157 человек, среди которых были граждане 35 стран.
Эта катастрофа стала вторым крушением самолета этого типа за полгода - в конце октября 2017 года Boeing 737 Maх 8 индонезийской компании Lion Air упал в Яванское море вскоре после вылета из аэропорта Джакарты. Погибли все 189 человек на борту.
Сразу после катастрофы в Эфиопии многие страны приостановили полеты Boeing 737 Max 8.
Позднее президент корпорации Boeing Деннис Мюиленбург официально признал, что причиной катастрофы самолетов «Боинг-737 MAX» в Индонезии и Эфиопии стала некорректная работа программного обеспечения.