В Европе назвали самые популярные авто: Tesla Model 3 стала первой среди электрокаров

В общем списке самых продаваемых автомобилей она занимает 11 место.

Аналитическое агентство JATO Dynamics опубликовало данные по европейским продажам новых автомобилей за сентябрь и девять месяцев текущего года. Согласно отчету, всего за прошлый месяц было реализовано 1,28 миллиона автомобилей, а самыми популярными моделями стали Volkswagen Golf и Opel Corsa. При этом Tesla Model 3 заняла первое место в рейтинге электрокаров, а в общем списке — 11-е.

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В сентябре 2019 года европейский рынок вырос на 14,4 процента по сравнению с аналогичным периодом 2018-го, но в годовом исчислении просел на 1,6 процента, пишет motor.ru. При этом в одной только Германии зафиксирован рост в 22,4 процента, до 245 тысяч автомобилей.

Наибольшей популярностью у европейцев пользуются автомобили с бензиновыми двигателями: их доля в сентябре этого года составила 59 процентов, а годом ранее — 58 процентов. За ними следуют дизельные (29 и 33 процента в 2019 и 2018 году соответственно) и «зеленые» машины. В список последних включены обычные и подзаряжаемые гибриды, а также электрокары. Доля таких автомобилей в общем объеме продаж — 10 процентов. Самые популярные батарейные машины — Tesla Model 3, Renault Zoe и Nissan Leaf.

Классификация по рыночному сегменту показывает, что наибольшую долю рынка между собой поделили кроссоверы (39,2 процента), субкомпактные модели (18,9 процента), компакты (17,3 процента), ситикары (7,5 процента) и среднеразмерные легковушки вроде BMW 3 Series (7,1 процента). Доля люксовых автомобилей — 0,2 процента.

В топ-25 самых продаваемых европейских моделей вошли Volkswagen Golf, Opel Corsa, Renault Clio, Mercedes-Benz A-Class и Ford Fiesta. Замыкают список Volkswagen Polo, Renault Duster, Hyundai Tucson, BMW 3 Series и Ford Kuga.