Стала известна дата премьеры нового Volkswagen Golf

В основу Volkswagen Golf ляжет значительно модернизированная масштабируемая архитектура MQB, благодаря которой в зависимости от модификации автомобиль станет легче на 35–70 килограммов.

Компания Volkswagen представит хэтчбек Golf 24 октября на специальном мероприятии в Вольфсбурге.

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Об этом сообщает пресс-служба немецкого бренда, передает Autonews.

Так же компания опубликовала ряд тизерных изображений будущего автомобиля. Судя по ним, новый «Гольф» будет отличаться от нынешней модели увеличенным рельефным капотом, совершенно другой оптикой, объединенной с узкой радиаторной решеткой, а также более низкой линией крыши.

Внутри будет использоваться минимум аналоговых кнопок и механических переключателей — большинство функций можно будет контролировать при помощи большого тачскрина в отдельном блоке, визуально объединенного с полностью цифровой приборной панелью. Мультимедийная система сможет загружать обновления из облачного хранилища.

В моторную гамму войдет новое семейство 1,5-литровых турбированных бензиновых двигателей, а также дизель рабочим объемом 1,5 литра, который заменит нынешние 1,6-литровые агрегаты. Также у восьмого Volkswagen Golf будет версия с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки аккумуляторов от бытовой электросети. Ожидается, что GTE-модификация получит гибридную силовую установку с агрегатами большей мощности и увеличенным запасом хода исключительно на электротяге. Позже новинка получит спортивную модификацию под названием GTI с мотором мощностью около 250 лошадиных сил.

В основу Volkswagen Golf ляжет значительно модернизированная масштабируемая архитектура MQB, благодаря которой в зависимости от модификации автомобиль станет легче на 35–70 килограммов. При этом объем багажного отделения хэтчбека вырастет приблизительно до 400 литров.

Производство автомобиля наладят на заводе в Вольфсбурге.

Общий размер инвестиций в разработку следующего «Гольфа» составит порядка 1,8 млрд евро, а на подготовку к производству потратят еще около 3 млрд евро.