Mazda раскрыла новые подробности о своем первом электрокаре (видео)

Премьера первого массового электрокара японской марки состоится в конце октября на Токийском автосалоне.

Компания Mazda опубликовала видеотизер, дающий представление об интерьере ее первого серийного электрокара. Публичная премьера новинки состоится в конце октября в рамках Токийского автосалона.

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В конце ролика показана нижняя секция центральной консоли, где виден рычаг выбора режимов работы трансмиссии, а также круглый селектор, отвечающий за контроль над функциями информационно-развлекательного комплекса. Плюс ко всему в компании отметили, что в оформлении салона используют исключительно экологически безопасные материалы, пишет Autonews.

Ранее стало известно, что Mazda тестирует прототип нового электрокара, агрегаты которого спрятали под кузовом компактного кроссовера CX-30. При этом предполагается, что серийный электромобиль будет полностью самостоятельной машиной, а не «зеленой» версией уже существующей модели.

Тестовый прототип новинки оснащен единственным электрическим двигателем, выдающим 105 кВт (143 л. с.) и 265 Н·м крутящего момента. Мотор питает блок литий-ионных аккумуляторов емкостью 35,5 киловатт-часа.

Стоит отметить, что ранее у «Мазды» уже был собственный электромобиль. В 2012 году японская марка выпустила «зеленую» версию электрического хэтчбека Demio (Mazda2), который вышел ограниченным тиражом в 100 экземпляров и был доступен исключительно в лизинг для корпоративных клиентов.

В дальнейшем Mazda также сконцентрируется на создании гибридов с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. Силовая установка будет разработана на базе одного из двигателей нового семейства SkyActive-X. В таком моторе топливно-воздушная смесь может воспламеняться в цилиндре в процессе сжатия, как это происходит в дизельных силовых агрегатах.