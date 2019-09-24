Руководитель «Укравтодора» Новак подал заявление об отставке

По его словам, нет другой страны в мире, где за такое короткое время была бы столь успешно реформирована дорожная отрасль.

Руководитель Государственного агентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак подал премьер-министру Украины заявление об отставке в связи с завершением 3-летней каденции.

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Об этом сообщила пресс-служба «Укравтодора» со ссылкой на главу ведомства.

«Еще несколько недель назад в связи с окончанием 3-летней каденции, новым предложением, которое получил, и личными планами, я принял решение о завершении своей работы в должности руководителя «Укравтодора». За три года непростой, но важной работы я получил большое удовольствие от тех результатов, которых удалось достичь в Украине», - цитирует пресс-служба Новака.

По его словам, нет другой страны в мире, где за такое короткое время была бы столь успешно реформирована дорожная отрасль.

«Всего за три года мы создали стабильный источник финансирования (Дорожный фонд) и провели децентрализацию дорог, улучшили использования существующих кредитных линий от МФО. Эти шаги увеличили доверие международных финансовых институтов к Украине, свидетельством чего является получение новой кредитной линии минимум на 900 млн евро и получение первого в истории Украины гранта от ЕС на строительство дорог, что открыло возможность привлекать такую помощь в дальнейшем», - отметил он.

Также Новак подчеркнул, что за это время был создан первый среднесрочный план развития отрасли на 2018-2022 годы, на основе которого подготовили обновленную программу на 2020-2024 годы, разработали стратегию развития территориальных дорог, внедрили технологию бетонных дорог, все тендеры перевели на Prozorro.

«Положенный в основу развития сети маршрутный принцип позволил фактически завершить первый этап нашего приоритетного проекта GO Highway, в прошлом году он был включен в европейскую сеть TEN-T. Мы ввели новый подход к контролю качества, ввели европейский стандарт гарантий на строительство и ремонт дорог, открыли рынок для частных компаний, в том числе и в рамках эксплуатационного содержания. Впервые начали внедрение ИТС - интеллектуальных транспортных систем и кардинально изменили подход к безопасности движения», - отметил он.

Также Новак поблагодарил всех, кто помогал и поддерживал – Министерство инфраструктуры, правительство, международных партнеров, общественность.

«В дальнейшем я готов помогать как премьер-министру Украины, так и следующему руководителю «Укравтодора», ведь начатые изменения требуют продолжения. Я приехал в Украину, поскольку убежден - место Украины в ЕС. Я приехал в Украину, чтобы имплементировать европейские стандарты к реалиям украинской дорожной сферы. Украина - в моем сердце», - подчеркнул он.

Как сообщал УНИАН, ранее в интервью СМИ министр инфраструктуры Владислав Криклий анонсировал увольнение с должности руководителя «Укравтодора» Новака.