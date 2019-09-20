В Кабмине анонсировали отставку главы "Укравтодора"

Славомир Новак планирует покинуть должность исполняющего обязанности главы "Укравтодора".

Исполняющий обязанности главы Госагентства автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") Славомир Новак планирует уйти в отставку.

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Об этом сообщает "Фокус" со ссылкой на заявление министра инфраструктуры Владислава Криклия.

"Новак сам планирует уходить, он понимает, что поменялся политический ландшафт. Хотя Новак, возможно, наименее проблемный из команды, которая занималась дорожным хозяйством", - сказал министр.

По его словам, при начальнике отдела контроля и документального обеспечения "Укравтодора" Богдане Юлике, которого Новак уполномочил координировать все работы по дорожному хозяйству, возникли ситуации, когда дорогу в Тернопольской области разбили на 177 участков по 40 метров, чтобы избежать тендера.

"Новак мне сказал, что Богдан Юлик на этой неделе по собственному желанию ушел. Сегодня я узнаю, что он якобы ушел на какой-то больничный. Я считаю, что это попытка меня политически подставить. Я не дам этого сделать. С Новаком мы попрощаемся", - подытожил Криклий.