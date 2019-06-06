Нефедов рассказал о новой коррупционной схеме в "Укравтодоре"

К строительству дороги допускается только та компания, которая принесет выданную за последнюю неделю справку от самого автодора или области, что надо эту компанию допустить.

"Укравтодор" ввел в тендерную документацию требование, которое делает невозможным честную конкуренцию.

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Об этом сообщает "Украинская правда" со ссылкой на страницу в Facebook первого заместителя министра экономики Максима Нефедова.

"Служба автомобильных дорог в Хмельницкой области вписала в тендерную документацию по закупке работ по строительству обхода г. Дунаевцы на участке дороги Т-23-08 ожидаемой стоимостью 192,30 миллиона гривень требование к участникам о дате выдачи письма-отзыва от балансодержателей украинских дорог, датированного в срок не позднее недели до конечного срока представления тендерных предложений", - написал он.

Нефедов пояснил, что к строительству дороги автодор допустит только ту компанию, которая принесет выданную за последнюю неделю справку от самого автодора или области, что надо эту компанию допустить.

"Легче было бы сразу указывать счет, куда взятку переводить. Этакое "свой к своему за своим", ибо, сами понимаете, от этих тендеров в ProZorro одна неприятность. И вообще - не надо вам те дороги! Еще привыкнете к качеству, будете скорость превышать!", - иронизирует Нефедов.