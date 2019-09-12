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"Укрзализныцю" вернут Мининфраструктуры в ближайшее время

15:08, 12 сентября 2019
Транспорт
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Железная дорога должна вернуться назад в Мининфраструктуры / фото УНИАН

Акционерную компанию "Укрзализныця", которую правительство Гройсмана переподчинило Министерству экономического развития и торговли, вернут в сферу ответственности Министерства инфраструктуры в ближайшее время.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в комментарии журналистам.

"За транспорт отвечает Мининфраструктуры. Поэтому логично, что железная дорога должна вернуться назад. Я уже инициировал этот вопрос перед премьер-министром, и он поддержал. Поэтому в ближайшее время сдвинем этот процесс", - сказал он.

Криклий отметил, что вывод "Укрзализныци" из ведения Мининфраструктуры было политическим решением и для этого не было экономических расчётов.

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Теги: #Укрзализныця#Мининфраструктуры