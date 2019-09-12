"Укрзализныцю" вернут Мининфраструктуры в ближайшее время
Акционерную компанию "Укрзализныця", которую правительство Гройсмана переподчинило Министерству экономического развития и торговли, вернут в сферу ответственности Министерства инфраструктуры в ближайшее время.
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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в комментарии журналистам.
"За транспорт отвечает Мининфраструктуры. Поэтому логично, что железная дорога должна вернуться назад. Я уже инициировал этот вопрос перед премьер-министром, и он поддержал. Поэтому в ближайшее время сдвинем этот процесс", - сказал он.
Криклий отметил, что вывод "Укрзализныци" из ведения Мининфраструктуры было политическим решением и для этого не было экономических расчётов.