"Укрзализныцю" вернут Мининфраструктуры в ближайшее время

Вывод УЗ из ведения Мининфраструктуры было политическим решением и для этого не было экономических расчётов.

Акционерную компанию "Укрзализныця", которую правительство Гройсмана переподчинило Министерству экономического развития и торговли, вернут в сферу ответственности Министерства инфраструктуры в ближайшее время.

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Как передаёт корреспондент УНИАН, об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий в комментарии журналистам.

"За транспорт отвечает Мининфраструктуры. Поэтому логично, что железная дорога должна вернуться назад. Я уже инициировал этот вопрос перед премьер-министром, и он поддержал. Поэтому в ближайшее время сдвинем этот процесс", - сказал он.

Криклий отметил, что вывод "Укрзализныци" из ведения Мининфраструктуры было политическим решением и для этого не было экономических расчётов.