В Украине увеличили расстояние между новыми станциями метро

Тогда как минимальное расстояние осталось неизменным - 900 метров.

С 1 сентября в Украине вступили в силу новые изменения в государственные строительные нормы, согласно которым максимальное расстояние при проектировании новых станций метро увеличено с двух до трех километров, тогда как минимальное расстояние осталось неизменным - 900 метров.

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Об этом сообщил заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины Лев Парцхаладзе на своей странице в сети Facebook.

"Чтобы соответствовать современным потребностям жителей мегаполиса, транспортная инфраструктура должна быть удобная и комфортная. Именно поэтому Министерством было принято решение об увеличении максимального расстояния между станциями метро с 2 до 3 километров, в то время как минимальное расстояние осталось неизменным - 900 метров. Норма касается только нового строительства", - написал Парцхаладзе.

По его словам, согласно новым государственным строительным нормам, если расстояние составляет более 2 километров, то необходимо предусматривать аварийный выход на поверхность, оборудованный тамбур-шлюзом, а в случае невозможности организации аварийного выхода - необходимо предусматривать эвакуационные выходы, расположенные в средней трети между этими станциями.

Также он сообщил, что все линии метрополитена, в том числе отдельные станции, должны проектироваться только на основе действующих генеральных планов и детальных планов территории, обязательно учитывая генеральные комплексные транспортные схемы города, существующую сеть метрополитена и инженерно-транспортную инфраструктуру.

"Расстояние между станциями считается от платформы к платформе... Направление линий метро, места расположения станций и пересадочных узлов между ними определяются на стадии разработки технико-экономического обоснования (ТЭО) и учитывают перспективную пропускную способность линий метро", - отметил замминистра.

Как сообщал УНИАН, с 1 сентября текущего года в Украине вступили в силу новые изменения в государственные строительные нормы относительно проектирования дорог общего пользования, которые призваны повысить уровень безопасности на дорогах.

Справка УНИАН. Киевский метрополитен имеет три действующие линии, суммарная эксплуатационная длина которых составляет около 69 километров. К услугам пассажиров 52 станции с тремя пересадочными узлами.

Государственные строительные нормы (ГСН) - обязательные к исполнению нормативные акты, которые используются при проектировании новых и реконструкции существующих зданий, кварталов, микрорайонов в соответствии с их назначением.