Кабмин выделил еще 400 миллионов гривень на ремонт дороги Днепр-Николаев
16:24, 16 августа 2019Транспорт
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Ранее и.о. главы Укравтодора Славомир Новак заявил, что ремонт дороги из Днепра в Николаев через Кривой Рог может быть завершен через полтора года, если не будет проблем с финансированием.
Ремонт дороги Днепр-Николаев планируют завершить уже через полтора года / фото facebook/poltsad
Кабинет министров Украины выделил дополнительно 400 миллионов гривень на ремонт дороги Днепр-Николаев.
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Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook.
"Дорога национального значения Н-11 "Днепр - Николаев". Объединяет две области и крупные индустриальные центры. Поэтому дополнительно направляем 400 миллионов гривень для финансирования дорожных работ в Днепропетровской области", - написал он.
Как сообщалось, ранее и.о. главы Укравтодора Славомир Новак заявил, что ремонт дороги из Днепра в Николаев через Кривой Рог может быть завершен через полтора года, если не будет проблем с финансированием.
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