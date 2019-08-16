Кабмин выделил еще 400 миллионов гривень на ремонт дороги Днепр-Николаев

Ранее и.о. главы Укравтодора Славомир Новак заявил, что ремонт дороги из Днепра в Николаев через Кривой Рог может быть завершен через полтора года, если не будет проблем с финансированием.

Кабинет министров Украины выделил дополнительно 400 миллионов гривень на ремонт дороги Днепр-Николаев. Читайте такжеВ "Укравтодоре" отчитались о строительстве и ремонте дорог Об этом сообщил премьер-министр Владимир Гройсман на своей странице в Facebook. "Дорога национального значения Н-11 "Днепр - Николаев". Объединяет две области и крупные индустриальные центры. Поэтому дополнительно направляем 400 миллионов гривень для финансирования дорожных работ в Днепропетровской области", - написал он. Как сообщалось, ранее и.о. главы Укравтодора Славомир Новак заявил, что ремонт дороги из Днепра в Николаев через Кривой Рог может быть завершен через полтора года, если не будет проблем с финансированием.

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