General Motors показал в Китае свой электрокроссовер

Мощность электродвигателя составит 174 л.с., максимальная скорость — 150 км/ч.

Американская автокорпорация General Motors опубликовала изображения электрокроссовера Chevrolet Menlo EV, созданного на основе электромобиля Chevrolet Bolt.

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Ожидается, что эта модель станет серийной уже до конца текущего года, однако будет предназначена в первую очередь для рынка Китая, пишет itc.ua.

Именно поэтому фотографии новинки были опубликованы во время пресс-конференции, посвященной совместному предприятию SAIC-GM, которое и будет производить этот электромобиль.

Помимо изображений компания озвучила и некоторые технические характеристики — мощность электродвигателя составит 174 л.с., максимальная скорость — 150 км/ч, габариты — 4665x1813x1513 мм (колесная база — 2660 мм). К сожалению, запас хода Chevrolet Menlo EV публично озвучен не был, однако скорее всего он будет таким же, как у Buick Velite 6 EV — порядка 300 км.

Напомним, что спустя два года после анонса электрохэтчбека Chevrolet Bolt в 2015 году, компания General Motors озвучила планы по производству электрокроссовера на его основе — тогда же была продемонстрировано первое изображение, которое практически аналогично новым фотографиям.

В итоге, хоть Chevrolet Menlo EV и предназначен для рынка Китая, можно с высокой долей вероятности ожидать его выхода в практически неизменном виде на глобальный рынок под именем Chevrolet Bolt EUV.

Напомним, что к 2023 году GM обещала выпустить не менее двадцати электромобилей, включая пикапы, кроссоверы и другие модели.