Volkswagen презентовал кроссовер-кабриолет (фото)

Верх складывается и поднимается за 9 секунд на скорости до 30 км/ч, причем управлять крышей можно как из салона, так и с брелка ключа.

Компания Volkswagen представила новую модификацию кроссовера T-Roc — открытую версию T-Roc Cabriolet.

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Автомобиль построен на базе пятидверной модификации, но отличается от нее удлиненной на 40 мм колесной базой и новым кузовом с двумя дверями и мягкой складной крышей. Верх складывается и поднимается за 9 секунд на скорости до 30 км/ч, причем управлять крышей можно как из салона, так и с брелка ключа, пишет kommersant.

Объем багажника уменьшился в полтора раза, а крышка отсека откидывается наверх — отдельно предусмотрено место для мягкой крыши. Салон и оснащение T-Roc Cabriolet не отличается от обычного T-Roc, но в базовую комплектацию сразу включен пакет R-Line.

Для кроссовера-кабриолета заявлены два бензиновых двигателя — 115-сильный 1-литровый и 150-сильный 1,5-литровый. Оба мотора сочетаются с 6-ступенчатой механической коробкой передач, а для топового можно заказать 7-ступенчатый «робот» DSG. О том, получит ли новинка полный привод, пока не сообщается.

Публичный дебют Volkswagen T-Roc Cabriolet состоится в сентябре 2019 года на автосалоне во Франкфурте. Продажи автомобиля в Европе начнутся в 2020 году.