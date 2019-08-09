Убытки Uber выросли в 5 раз и достигли рекордного уровня

Рост потерь компания объясняет расходами, связанными с IPO: они составили $3,9 млрд.

Убытки американской компании Uber во II квартале 2019 г. достигли $5,2 млрд, следует из ее отчетности. Это рекордные квартальные убытки для Uber, пишет The Wall Street Journal.

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По сравнению с предыдущим кварталом убытки компании выросли в пять раз. Рост потерь компания объясняет расходами, связанными с IPO: они составили $3,9 млрд. Еще почти $300 млн Uber потратил на премии водителям в связи с размещением, передают “Ведомости”.

Компании также приходится сталкиваться с жесткой конкуренцией по всему миру, обращает внимание The Wall Street Journal. Выручка Uber в Латинской Америке снизилась на 24% по сравнению со II кварталом 2018 г. Этот регион когда-то был источником сильного роста для компании, отмечает газета.

Uber – международная технологическая компания, разрабатывающая мобильные сервисы по вызову автомобилей с водителем. В мае этого года Uber привлек более $8 млрд в ходе IPO в Нью-Йорке, объем которого стал максимальным с момента размещения бумаг Alibaba в 2014 г.