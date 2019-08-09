«Экологические» новшества для автовладельцев

Украинских автовладельцев ждут очередные новшества. На сей раз от Минприроды. В ведомстве разрабатывают европейскую систему маркировки автомобилей и информирования потребителей относительно выбросов СО2 – двуокиси углерода, главного загрязнителя окружающей среды.

Идея - не отечественная, все делается согласно обязательствам нашей страны по внедрению положений соответствующей директивы ЕС в рамках выполнения Соглашения об ассоциации с Евросоюзом. Сама директива принята в Европе в рамках Парижского соглашения и Глобальной инициативы поддержки стран перехода к электромобильности (Программа Е-мобильности).

Как отмечается в сообщении Минприроды, директива регулирует правила маркировки автомобилей знаками об экономии топлива и объемах выбросов СО2, устанавливает требования к информации об этих данных, размещению в СМИ и рекламных материалах.

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В министерстве уже создана рабочая группа, которая должна сформулировать концептуальное видение и разработать соответствующие нормативно-правовые документы в соответствии с положениями директивы ЕС. В состав рабочей группы вошли представители Минприроды, Мининфраструктуры, Международной академии стандартизации, ГП «Госавтотранспроект», Ассоциации «Укравтопром», научного и экспертного сообщества, участники движения за популяризацию электромобилей и другие бизнес-структуры.

«Главная цель директивы и нашей деятельности по ее внедрению - предоставить потребителю полную и достоверную информацию о расходах топлива и выбросах СО2. Реальное влияние на окружающую среду от использования автомобиля становится все более весомым фактором при выборе транспорта экологически сознательными гражданами. Поэтому те производители, которые осуществляют меры для снижения негативного влияния на окружающую среду, должны получить все инструменты для надлежащего информирования покупателей», - отметил заместитель министра экологии и природных ресурсов по вопросам евроинтеграции Николай Кузьо.

Откуда корни нововведения?

«Экологическое» новшество берет начало в 2018 году. Именно тогда Европарламент решил заняться «чисткой» автопрома. Изначально предлагалось до 2030 года сократить выбросы авто углекислого газа на 40%. Это вызвало негодование автопроизводителей, им трудно выполнить и нынешние нормы - в среднем, 95 граммов на километр к 2021 году - без резкого увеличения продаж машин с электромоторами и гибридными двигателями. В 2018 году средний показатель выброса одного нового автомобиля в ЕС составил 118,5 граммов на километр пути.

Глава Объединения немецкой автомобильной промышленности (VDA) Бернхард Маттес первым заявил о сомнительности выполнения новых норм. По его словам, для этого 40% всех продаваемых в Европе машин должны быть электромобилями. Но для достижения цели еще нужно по всей Европе создать густую сеть зарядных станций для электромобилей и мощные электросети, способные обеспечивать одновременную зарядку миллионов машин.

Компромисс нашли – в марте этого года Европарламент принял новые нормы выбросов углекислого газа новыми автомобилями, учтя пожелания автопрома. Так, с 2030 года выброс CO2 должен снизиться на 37,5%, по сравнению с уровнем 2021 года. Выбросы двуокиси углерода у легких грузовых автомобилей к этому же сроку должны быть снижены на 31%. Промежуточной целью для обеих групп транспортных средств является сокращение выбросов на 15% к 2025 году. Эти нормы являются средним показателем выбросов всех проданных новых моделей одного автопроизводителя.

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Европа активно борется с загрязнением окружающей среды выбросами авто. К примеру, к 2025 году полностью пересесть на электрокары намерена Норвегия, в 2040 году запрет на бензиновые и дизельные автомобили вступит в силу в Великобритании и Франции. Не отстает и автопром. Так, автопроизводители Германии собираются вложить в производство электромобилей в течение ближайших трех лет 60 млрд евро, только Volkswagen планирует расширить линейку электрокаров до 70 моделей, а Opel до 2024 года выпустит электроверсии все своих моделей.

Кроме того, в Германии решили стимулировать электрическую мобильность и восстановить налоговые льготы для электромобилей и гибридов. Соответствующий закон заработает после 2021 года. Льготы также будут действовать и на зарядки электромобилей и гибридов. К примеру, если работодатель предоставит сотрудникам возможность бесплатно заряжать автомобиль на работе, то получит возможность не платить налоги до 2030 года. Еще законопроект делает более привлекательной для компаний аренду электромобилей и гибридов. Все эти действия, по мнению членов правительства Германии, позволят значительно увеличить количество «зеленых» авто на дорогах, что окажет положительное влияние на окружающую среду.

В Украине тоже растет интерес к «зеленым» авто. По данным Ассоциации «Укравтопром», в январе-апреле 2019 года продажи электромобилей у нас выросли на 73% и составили 1914 автомобилей (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года).

«Только в апреле украинцы поставили на учет 535 автомобилей, работающих исключительно на электротяге, - 495 легковых и 40 коммерческих авто. Таким образом, по сравнению с апрельским результатом прошлого года, спрос на электромобили в Украине вырос на 67 процентов», - отмечают в ассоциации, подчеркивая, что в основном украинский парк электромобилей продолжает пополняться за счет импортного секонд-хенда.

В апрельских регистрациях доля импортируемых машин с пробегом составила 91%, тогда как годом ранее этот показатель равнялся 82%. В целом в 2018 году украинцы приобрели 5,3 тысячи электромобилей, что почти вдвое больше, чем годом ранее.

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А вот продажи новых авто падают. Так, по данным «Укравтопрома», за январь-апрель 2019 года было продано 25,3 тысячи новых легковых автомобилей, что на 3% меньше чем за аналогичный период прошлого года. Причем термин «новые» не совсем соответствует действительности. Это, как правило, тоже подержанные авто, но только более «молодые».

Как результат, средний возраст автомобиля в Украине – 21 год. И это при том, что сам рынок оценивается в 300 тысяч авто. К тому же, в последние годы в Украину хлынул секонд-хенд, или так называемые «евробляхи» из Европы, которые давно не соответствуют европейским экологическим нормам. Таким образом, новая маркировка о выбросах СО2 ситуацию с загрязнением окружающей среды не решит. Необходимо кардинально изменить подход к авторынку.

Выполнение директивы ЕС – для «галочки»

Эксперт аналитического центра DiXi Group Геннадий Рябцев считает, что маркировка автомобилей для сокращения выбросов СО2 в принципе ни к чему не обязывает: «Ну, наклеят некое зеленое пятно на лобовое стекло авто, но от этого окружающая среда чище не станет. Средний возраст автомобиля в Украине – 21 год. А новые автомобили практически никто не покупает (чему виной низкий доход украинцев), при этом массово завозят «евробляхи». Значит – на 80% автомобилей никакая маркировка стоять не будет. Воздух как загрязняли, так и будут. Но, в принципе, – замечательная инициатива, для ее реализации ничего не нужно делать. Зато европейцам будет заявлено – мы все директивы ЕС выполняем, у нас теперь автомобили маркируются и выбросы контролируются».

По его словам, для снижения уровня выбросов в атмосферу в Украине уже был принят ряд решений, в том числе о постепенном отказе от использования «грязных» автодвигателей. Также был принят закон, запрещающий ввоз в страну автомобили с неудовлетворительными экологическими показателями – от Евро-3 и ниже. Кроме того, в Украине с 1 января 2018 года действуют нормы Евро-5 как для автомобилей, так и для топлива, которое должно соответствовать такой маркировке машин.

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«Однако, наши законодатели поставили жирный крест на этих достижениях, разрешив ввоз и растаможку «евромусора». Такое решение могло быть пролоббировано определенными бизнес-структурами, которые получают сверхприбыли за счет подавляющего большинства граждан Украины. Это было сделано в угоду горстке автомобилистов, решивших попонтоваться на покупке дорогих машин, но вышедших из употребления на всей территории Европы из-за негативных экологических характеристик. Разрешение растоможки любого хлама из ЕС, который не соответствует экологическим нормам, отбросило Украину по эконормам на 20 лет назад. Теперь этот хлам, купленный за копейки (а стоит он именно столько, так как в ЕС огромен налог на автомобили, двигатели которых не соответствуют требованиям экологических норм), загрязняет у нас воздух. При этом нормы для топлива в Украине продолжают действовать, но при выхлопе старых авто выбросы остаются высокими. То есть, загрязнение атмосферы не становится меньше. И «спасибо» за такую ситуацию нужно сказать тем, кто разрешил ввоз европейского автохлама в нашу страну», - отметил эксперт.

Что касается массового перехода на электрокары, то, по мнению Рябцева, в этой идее есть один популярный миф – якобы электромобили являются более экологически чистыми, чем автомобили, работающие на традиционном топливе.

«Во-первых, чтобы генерировать электроэнергию, нужно сжигать органическое топливо, выбросы от этого тоже идут в атмосферу. И этих выбросов от больших сжигающих установок, электростанций, намного больше, чем выбросов тех же транспортных средств. В итоге, тысяча электромобилей в полном цикле производства и использования выбросят в окружающую среду на 20% больше парниковых газов, чем тысяча дизельных двигателей. Поэтому нужно еще разбираться, что больше принесет пользы – усовершенствование фильтров и очистных элементов для использования топлива в автомобиле, или переход на электрокары. Кроме того, в них батареи литий-ионные, а производство лития по технологическому циклу сравнимо с производством радиоактивных элементов. То есть, это очень токсичное вещество. А его будет требоваться все больше и больше. Причем до сих пор никто не придумал, что в дальнейшем делать с этими батареями, как их утилизировать. А срок их службы не превышает трех лет. Поэтому логичен вопрос – не приведет ли бум электролизации к еще худшим последствиям, чем бум дизелизации», - прокомментировал ситуацию Рябцев.

Он не исключает, что заявления ряда стран о полном переходе на электрокары к 2030-2045 годам, - пустые, поскольку за это время сменится не одно правительство и решения могут также поменяться: «Это - как Хрущев обещал построить к 1980 году в СССР коммунизм. Кстати, не исключено, что к заявленному сроку будет открыта новая супер-технология, которая все предыдущие проекты отправит на лом - начиная с дизелей и заканчивая электромобилями. Хотя, маленькие страны могут себе позволить уже сейчас перейти на электрокары и запретить въезд традиционным топливным машинам. Но засоренный на планете воздух они же не смогут оградить. И каков будет эффект?», - резюмировал эксперт.

Ситуация с экологией в Украине может усугубиться еще тем, что с начала следующего года в нашу страну запретят ввозить легковые авто с экостандартом ниже Евро-6, что приведет к подорожанию новых автомобилей, но, наряду с этим, в страну продолжат массово ввозиться старые автомобили из Европы.

«С 1 января 2020 в Украину запретят ввозить новые авто с экологичностью не меньше Евро-6. Авто с Евро-6 дороже авто с Евро-5, и поэтому новые авто 100% подорожают… И, в тоже время, в Украину Рада разрешила ввоз старых авто - и Евро-5, и Евро-4, и Евро-3, и даже Евро-2… Сейчас в Германии введут новый налог на авто с большими объемами движков, и старые авто с 3000-6000 куб см хлынут к нам, превратив города в газовые камеры», – написал в Facebook генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров Олег Назаренко.

Вот и получается, что, с одной стороны, маркировка «чистых» автомобилей, с другой – тысячная армия «грязных» машин, которые отправляют жизнь украинцам. Решить эту проблему только «зелеными» наклейками не удастся.

Нана Черная