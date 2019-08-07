Hyundai показал тизер своего самого маленького хэтчбека и анонсировал премьеру

Премьера самого маленького хэтчбека Hyundai, который станет конкурентом Volkswagen Up и Skoda Citigo, состоится осенью на автосалоне во Франкфурте.

Компания Hyundai опубликовала первое тизерное изображение своего самого маленького хэтчбека i10 третьего поколения.

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Как сообщает пресс-служба южнокорейского бренда, официальная премьера автомобиля состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре нынешнего года, передает Autonews.

Основными конкурентами модели называются Volkswagen Up и Skoda Citigo.

В компании подчеркнули, что новинка была полностью спроектирована в европейских центрах Hyundai. Судя по изображению, машина сохранит общую стилистику модели. При этом ожидается, что новинка существенно вырастет в размерах по сравнению с предшественником. Колесная база нынешнего i10, который был представлен еще в 2016 г., составляет 2385 миллиметров.

В Hyundai заявили, что i10 третьего поколения получит новую мультимедийную систему с поддержкой Android Auto и Apple CarPlay, беспроводную зарядку для смартфона и камеры заднего вида. Также хэтчбек укомплектуют передовыми системами безопасности. Среди них функция удержания полосы, система аварийного торможения с функцией распознавания пешеходов, система контроля внимания водителя и адаптивный дальний свет.

Ожидаются ли изменения в моторной гамме хэтчбека, пока неизвестно. На данный момент i10 комплектуется 1,0-литровым бензиновым двигателем. Мощность мотора составляет 66 лошадиных сил. Также доступен 1,25-литровый бензиновый агрегат с отдачей 87 лошадиных сил. Двигатели могут работать совместно с пятиступенчатой механической коробкой передач, которая является стандартной, или с четырехступенчатым «автоматом».

Возможно, новинка также получит 1,0-литровый бензиновый двигатель с турбонаддувом. Такой мотор сейчас устанавливается на Kia Picanto. Мощность агрегата составляет 100 лошадиных сил. Этот же двигатель, возможно, будет устанавливаться на топовые модификации хэтчбека i10 третьего поколения.