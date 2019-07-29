В России помечтали о возобновлении авиасообщения с Украиной

"Росавиация" готова к диалогу с украинской стороной по вопросам воздушного сообщения.

В "Росавиации" заявили, что готовы к проведению "полноформатных переговоров" с авиационной администрацией Украины о возобновлении воздушного сообщения между странами, хотя и контактов по этому поводу между странами не было.

Об этом сказал руководитель "Росавиации" Александр Нерадько, передает ТАСС.

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"Мы всегда были готовы, и сейчас подтверждаю готовность к проведению полноформатных переговоров с авиационной администрацией Украины по всем вопросам, касающихся воздушного сообщения, и других вопросов", - сказал он и добавил, что такой инициативы с украинской стороны не было.

Напомним, ранее в этом году Кабмин запретил нерегулярные полеты между Украиной и Россией, за исключением рейсов, которые необходимы для обеспечения миссии ООН, Красного креста и Организации по безопасности сотрудничества Европы.

После этого "Росавиация" также предложила провести переговоры с Украиной о возобновлении авиасообщения между странами.