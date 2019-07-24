Audi рассекретила новый кроссовер Q3 Sportback (фото)

Новинка разделила узлы и агрегаты со стандартным кроссовером Q3, от которого отличается только силуэтом кузова.

Компания Audi рассекретила новый компактный кроссовер под названием Q3 Sportback. Основными конкурентами автомобиля станут BMW X4 и Mercedes-Benz GLC Coupe. Публичный дебют модели состоится на автосалоне во Франкфурте в сентябре.

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Европейские продажи машины начнутся в ноябре нынешнего года. Цены на кроссовер будут начинаться от 40 000 евро, пишет Autonews.

Предполагалось, что новинку назовут Q4, однако немцы решили впервые выбрать обозначение Sportback для одного из представителей своей SUV-линейки. Длина новинки составляет 4500 мм, ширина — 1843 мм, а высота — 1560 миллиметров. Объем багажного отделения — 530 литров.

Автомобиль получил новую решетку радиатора, другие воздухозаборники, расширенные колесные арки и 18-дюймовые колесные диски. В салоне устанавливается цифровая приборная панель и 10,25-дюймовый дисплей. Уже в базе кроссовер комплектуется задним рядом с трехсекционной спинкой.

Новинка разделила узлы и агрегаты со стандартным кроссовером Q3, от которого отличается только силуэтом кузова. Изначально в линейку двигателей войдут бензиновые и дизельные моторы рабочим объемом 2,0 литра и мощностью от 150 и 230 лошадиных сил. Позже ожидается появление бензиновых агрегатов объемом 1,5 и 2,0 литра с отдачей 150 и 190 сил соответственно.

Двигатели работают совместно с шестиступенчатой механической коробкой передач. Также клиентам предложат семиступенчатый «робот» S tronic. Автомобиль оснащается спортивной подвеской и регулируемыми амортизаторами. Audi Q3 Sportback доступен как с передним, так и с полным приводом.

В будущем автомобиль может получить спортивную модификацию RS. Ожидается, что ее оснастят 2,5-литровым наддувным пятицилиндровым двигателем мощностью около 400 лошадиных сил.