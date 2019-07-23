Volkswagen презентует новый кроссовер в 2021 году: подробности

Новинка, которая поступит в продажу в 2022 году, позаимствует узлы у Polo нового поколения и кроссовера T-Cros.

Компания Volkswagen планирует разработать новый компактный кроссовер, который пока еще не получил название.

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Об этом сообщает WardsAuto со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией, передает Autonews.

По его словам, публичный дебют новинки состоится во второй половине 2021 года. Продажи машины стартуют в 2022 году.

Ожидается, что производство автомобиля наладят на севере Испании в городе Памплона. Новинку построят на платформе MQB. По неофициальным данным, машина позаимствует узлы у Polo нового поколения и кроссовера T-Cros. Дизайн автомобиля получит черты концепта Taigun, который был показан еще в 2008 г. на автосалоне в Бразилии.

Автомобиль получит гибридную силовую установку, а также электрическую версию. Все остальные технические характеристики пока держатся в секрете. Скорее всего, новинка станет самым компактным кроссовером в модельном ряду немецкого бренда.

Ранее сообщалось, что Volkswagen планирует выпустить серийную версию прототипа Taigun в 2020 году. Утверждалось, что в продажу новинка поступит под названием T-Track, длина автомобиля составит всего около 3,8 метра.