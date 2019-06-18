Volkswagen назвал дату выпуска нового Golf

Производство автомобиля наладят на заводе в Вольфсбурге. Общий размер инвестиций в разработку следующего Golf составит порядка 1,8 млрд евро.

Компания Volkswagen планирует начать производство Golf восьмого поколения до конца 2019 года.

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Об этом сообщает Automotive News со ссылкой на генерального директора Volkswagen Герберта Дисса, передает Autonews.

По его словам, поставки автомобиля к дилерам также начнутся в этом году. Первой страной, где стартуют продажи новинки, станет Германия.

«Мы уложимся в эти сроки и начнем поставки первых автомобилей в конце этого года», — заявил топ-менеджер.

Производство автомобиля наладят на заводе в Вольфсбурге. Общий размер инвестиций в разработку следующего Golf составит порядка €1,8 млрд, а на подготовку к производству потратят еще около €3 млрд.

В основу следующего Golf ляжет значительно модернизированная масштабируемая архитектура MQB, благодаря которой в зависимости от модификации автомобиль станет легче на 35–70 килограммов. При этом объем багажного отделения хэтчбека вырастет приблизительно до 400 литров.

Линейка двигателей включит новое семейство 1,5-литровых турбированных бензиновых моторов, а также дизель рабочим объемом 1,5 литра, который заменит нынешние 1,6-литровые агрегаты. Также у восьмого Volkswagen Golf будет версия с гибридной силовой установкой с возможностью подзарядки аккумуляторов от бытовой электросети.

Что касается спортивных модификаций модели, то среди них будет вариант GTI с мотором мощностью около 250 л. с., а также полноприводная R-версия, отдача двигателя которой вырастет до 350 лошадиных сил.