Hyundai представил седан с солнечной батареей (фото)

Hyundai Sonata нового поколения получил систему солнечных батарей, которая располагается на крыше.

Компания Hyundai представила гибридную модификацию седана Sonata нового поколения.

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Об этом сообщает Аutonews.ru.

"Автомобиль получил систему солнечных батарей, расположенную на крыше. Она используется для подпитки аккумулятора и увеличивает пробег на одной зарядке. В компании заявили, что, подзаряжаясь таким образом по шесть часов в день, можно увеличить ежегодный пробег на 1300 километров", - говорится в сообщении.

Также новинка оснащается 2,0-литровым двигателем GDi HEV и 6-ступенчатой автоматической коробкой передач. Суммарная мощность автомобиля - 195 лошадиных сил. Средний расход топлива в смешанном цикле находится на отметке 4,97 литра на 100 километров пути.

Кроме того, Sonata получила систему ASC, которая задействует электродвигатель для синхронизации скорости вращения вала двигателя и трансмиссии. Это приводит к сокращению времени переключения на 30%, улучшает экономичность топлива и увеличивает срок службы трансмиссии.

Машина использует фирменный стиль под названием Sensuous Sportiness ("Эмоциональная спортивность"). Впервые это направление было показано на концепт-каре Le Fil Rouge, представленном в 2018 году на Женевском автосалоне. Автомобиль получил светодиодную оптику, фирменную решетку радиатора и новый спойлер. Водителю доступны система предупреждения фронтальных столкновений, функция удержания в полосе движения и цифровой ключ, который позволяет с помощью смартфона дистанционно управлять некоторыми автомобильными системами.