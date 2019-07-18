Skoda показала обновленные кроссоверы Karoq и Kodiaq

Модели получили новое оборудование и шрифтовое начертание Skoda вместо логотипа.

Компания Skoda представила кроссоверы Karoq и Kodiaq 2020 модельного года. Вседорожники получили новый электронный помощник Side Assist и шрифтовое начертание Skoda на двери багажника вместо логотипа.

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Логотип меняют на текст в рамках перехода к новому фирменному стилю. В аналогичном ключе оформлены все последние новинки чешской марки — от Scala до Superb. Однако, простым перевешиваем букв дело не ограничивается: и для Karoq, и для Kodiaq расширен перечень доступного оборудования, а для младшей модели еще предложен новый двигатель, пишет motor.ru.

Обе модели отныне можно укомплектовать системой мониторинга слепых зон Side Assist, которая пришла на смену Blind Spot Detect. Ее рабочий диапазон увеличился с 20 до 70 метров, а предупредительная индикация стала более заметной для водителя. Side Assist остается активной на скорости более 15 километров в час, но при торможении она отключает только при достижении 10 километров в час. Частью системы также являются контроль трафика в поперечном направлении при движении задним ходом.

Помимо Side Assist, Skoda предложила адаптивные амортизаторы DCC для переднеприводных модификаций кроссоверов и двухлитровый дизель для «Карока». Двигатель выдает 190 сил, сочетается с полным приводом и семиступенчатым «роботом» DSG с двумя сцеплениями.

Наконец, Skoda Kodiaq 2020 модельного года в исполнении Sportline, RS и L&K можно заказать с новыми 20-дюймовыми колесами.