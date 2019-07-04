Семьи погибших в двух катастрофах Boeing получат $100 миллионов компенсации (видео)

Кроме того, корпорация намерена оказать экономическую помощь регионам, пострадавших от аварий.

Американский авиаконцерн Boeing пообещал выплатить компенсации семьям погибших при крушении самолетов Boeing 737 Max в Индонезии и Эфиопии.

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Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Близкие 346 человек получат 100 миллионов долларов, часть из которых покроет расходы на проживание и на решение проблем, непосредственно связанных с ЧП в 2018 и 2019 годах", - говорится в сообщении.

Кроме того, корпорация намерена оказать экономическую помощь регионам, пострадавших от аварий, в сотрудничестве с местными правительствами и неправительственными организациями.

Гендиректор Boeing Деннис Муйленбург вновь принес свои извинения от лица компании и пообещал годами помнить о потерянных жизнях.

Как сообщал УНИАН, Boeing 737 Max 8 авиакомпании Ethiopian Airlines разбился утром 10 марта в столице Эфиопии Аддис-Абебе, погибли 149 пассажиров и восемь членов экипажа. Полгода назад, в октябре 2018 года, в Индонезии потерпел крушение в море Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air, катастрофа унесла жизни 189 человек. После двух аварий полеты данной модели самолета были приостановлены.