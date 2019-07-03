В Украине растут продажи б/у авто: самые популярные модели

В июне украинцы зарегистрировали 19,2 тысячи импортированных легковых автомобилей с пробегом.

Объем продаж бывших в употреблении автомобилей на первичном рынке, который формируется за счет импортных поставок, в Украине в январе-июне 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, вырос в 6 раз и составил 250,1 тысячи авто.

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Об этом сообщила пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

Отмечается, что по итогам первого полугодия 2019 года ТОП-5 марок легковых машин, которые сменили иностранных владельцев на украинских, выглядит следующим образом: Volkswagen - 48 793 штук; Opel - 24 414 штук; Audi - 19 072 штук; Renault - 18 822 штук; Skoda - 17 766 штук.

Также сообщается, что в июне украинцы зарегистрировали 19,2 тыс. импортированных легковых автомобилей с пробегом.

"Несмотря на то, что это самый низкий показатель с начала текущего года, такое количество регистраций превзошло результат прошлогоднего июня в 2,2 раза", - говорится в сообщении.

Отмечается, что наибольшую долю в регистрациях старых иномарок охватили автомобили в возрасте от 5 до 10 лет - 46%.

"Машины старше 10 лет охватили 35% июньского рынка ввозимых из-за границы легковых с пробегом. Остальные 19% пришлись на авто до 5 лет", - говорится в сообщении.

Самой популярной маркой среди импортного сэконд-хенда остается Volkswagen - с показателем 2 960 авто.

Второй по популярности стала Skoda, 1 742 автомобилей которой поменяли свои иностранные номера на украинские.

На третьем месте Renault с результатом 1588 авто.

Автомобили марки Ford выбрали 1 393 человека - и это четвертый результат на первичном рынке легковых авто, бывших в эксплуатации.

Замыкает пятерку лидеров Opel - 1 321 штука.

Как сообщал УНИАН, продажи б/у автомобилей в Украине по итогам 2018 года выросли в 2 раза - до 116,8 тысячи штук

Справка УНИАН. Ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром" создана в 1997 году. Учредителями "Укравтопрома" выступили более 20 предприятий, среди которых ведущие предприятия автомобилестроительной отрасли Украины.