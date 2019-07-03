Renault представил кроссовер Captur второго поколения (фото)

Компактный кроссовер Renault Captur второго поколения получил внешность в стиле Clio, а также переехал на новую платформу, благодаря чему стал больше и легче. С 2020 года модель будет доступна с гибридной установкой.

Компания Renault представила компактный кроссовер Captur второго поколения. Популярная в Европе модель «переехала» на новую платформу, благодаря чему стала больше, но при этом легче предшественника, а также обзавелась новыми технологиями.

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Новый Captur построен на масштабируемом шасси CMF-B альянса Renault–Nissan–Mitsubishi. По сравнению с кроссовером прошлого поколения в конструкции нынешнего автомобиля использовали до 85% новых деталей и компонентов. Размер колесной базы увеличился на 2 см, тогда как габаритная длина выросла на 11 сантиметров. Объем багажного отделения составил 536 литров, пишет Autonews.

Во внешности кроссовера прослеживается сходство с маленьким хэтчбеком Clio нового поколения, который был представлен весной на Женевском автосалоне. При этом автомобиль сохранил фирменные C-образные светодиодные дневные ходовые огни.

В компании отметили, что на момент запуска модели покупателям предложат выбрать из 11 цветов кузова, 4 вариантов контрастных оттенков крыши и 3 наборов персонализации. Таким образом, будет доступно до 90 различных вариантов оформления автомобиля. В качестве опции предложат затемненную открывающуюся панорамную крышу и верхние рейлинги.

Самым главным изменением в салоне стал 9,3-дюймовый вертикальный сенсорный дисплей мультимедиа, под которым расположился ряд кнопок, отвечающих за различные функции. Информационно-развлекательный комплекс поддерживает интерфейсы Apple CarPlay и Android Auto. За дополнительную плату доступна полностью цифровая приборная панель диагональю 10,2 дюйма.

Базовый мотор — трехцилиндровый турбоагрегат рабочим объемом один литр и мощностью 100 л. с., работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой. Кроме того, доступны две 1,3-литровых «четверки», выдающие 131 или 155 лошадиных сил. Дизельная линейка представлена 1,5-литровыми моторами мощностью 95 и 115 сил. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или семидиапазонный «робот» с двумя сцеплениями.

C 2020 г. Renault Captur будет предлагаться с гибридной силовой установкой, которая позволит проезжать до 45 км исключительно на электрической тяге.