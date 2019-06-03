В Украине сокращаются продажи новых легковых авто

По данным "Укравтопрома", лучший результат на украинском рынке новых авто за май 2019 года показали автомобили Toyota.

Продажи новых легковых автомобилей в Украине в мае 2019 года, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, снизились на 1,6% – до 6,9 тысячи единиц, сообщает пресс-служба ассоциации "Укравтопром".

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По данным "Укравтопрома", лучший результат на украинском рынке новых авто за май 2019 года показали автомобили Toyota. Свои первые регистрационные номера получили 1238 новых авто.

Таким образом, прошлогодний показатель этого японского бренда улучшился почти на 46%.

Второй по популярности стала Renault. За месяц 967 новых легковых автомобилей этой марки пополнили автопарк страны. По сравнению с маем 2018 года спрос на новые Renault в Украине вырос на 29%.

Несмотря на незначительное снижение (0,6%) от своего прошлогоднего показателя, третье место занимает Hyundai. В активе этой марки 501 зарегистрированный автомобиль.

Четвертую строчку майского рейтинга занял Nissan - 468 реализованных авто и рост на 26% по сравнению с маем прошлого года.

Завершает лидерскую пятерку KIA с результатом 445 авто, что на 18% больше мая 2018 года.

Статус бестселлера месяца этот раз получил автомобиль Toyota RAV-4, на котором свой выбор остановил 551 покупатель.

Как сообщал УНИАН, продажи новых легковых автомобилей в Украине в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, выросли на 0,6% – до 81,8 тысячи единиц.