В Украине презентовали электрокроссовер Hyundai Kona (фото)

В случае покупки электрокара Hyundai Kona в комплектации Dynamic украинцам нужно заплатить не менее 984 тысяч гривень.

Новый электрокроссовер Hyundai Kona Electric дебютировал в Киеве на iForum-2019.

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Об этом сообщает Liga.net.

"Как рассказали представители Хюндай Мотор Украина, официально Kona начала продаваться в Украине чуть более недели назад. Первую партию новых электромобилей украинцы раскупили меньше, чем за день. Всего дилер завез в страну партию из 20 автомобилей. В этом году планируется завезти еще 80 авто. Поставки задерживаются из-за высокого ажиотажа вокруг модели, заявляют в Хюндай Мотор Украина", - говорится в сообщении.

Стоимость корейского кроссовера в самой скромной комплектации (с батареей на 39 кВт) стартует с 906 тысяч гривень (35 тысяч долларов). А за авто с батареей на 64 кВт, которая обеспечивает пробег от зарядки до зарядки около 450 километров – 1,23 миллиона гривень (около 46,5 тысячи долларов).

Hyundai Kona оснащен системой подогрева АКБ, системой рекуперации энергии при торможении, шестью подушками безопасности, системой предупреждения о выходе из полосы движения, двухзонным климат-контроля и режимом вождения Drive Mode Select.

В случае покупки электромобиля Hyundai Kona в комплектации Dynamic украинцам нужно заплатить не менее 984 тысяч гривень за машину с аккумулятором в 39,2 кВт и 1,227 миллиона гривень с аккумулятором в 64 кВт.