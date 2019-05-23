Mercedes представил самую мощную версию кроссовера GLE (фото)

Кроссовер Mercedes-Benz GLE получил модификацию с индексом 580, оснащенную 490-сильным двигателем от нового флагманского GLS.

Компания Mercedes-Benz представила топовую модификацию кроссовера GLE нового поколения, получившую индекс 580. Новинку оснастили восьмицилиндровым двигателем, дебютировавшим в апреле на флагманской модели GLS.

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Mercedes-Benz GLE 580 4Matic укомплектован четырехлитровым двигателем V8 с двумя турбинами, который работает вместе со стартер-генератором, питающимся от бортовой 48-вольтовой электросети, сообщает Autonews.

Агрегаты выдают 490 л. с. и 700 Н·м крутящего момента — на 55 сил и 180 Н·м больше отдачи Mercedes-AMG GLE 53. При этом благодаря функции EQ Boost стартер-генератор кратковременно может обеспечивать дополнительную 21 силу и 250 Н·м для более стремительного разгона.

В стандартное оснащение кроссовера вошел информационно-развлекательный комплекс MBUX, где 12,3-дюймовый сенсорный дисплей мультимедиа объединен с полностью цифровой приборной панелью такой же диагонали. Система способна распознавать голосовые команды, понимая при этом «живой» язык, а некоторыми функциями можно управлять при помощи жестов.

Кроме того, в список базового оборудования входит адаптивная пневматическая подвеска, кузовной AMG-обвес, отделка салона натуральной кожей и 22-дюймовые колеса. В США цены на такой кроссовер начинаются от 76,8 тыс. долларов. Продажи стартуют в конце 2019 года.