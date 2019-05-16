В Германии показали беспилотное летающее такси (фото)

Недавно прототип прошел первые испытания: самостоятельно взлетел, повисел в воздухе и приземлился.

Немецкий стартап Lilium показали прототип пятиместного автономного летающего такси.

В компании утверждают, что это первая подобная разработка в мире, передает Би-Би-Си.

По словам представителя компании, недавно прототип прошел первые испытания: самостоятельно взлетел, повисел в воздухе и приземлился.

Питаемый электроэнергией аппарат способен преодолеть 300 километров за час.

Несколько других компаний уже испытывали подобные аппараты, но ни один из них не берет на борт больше двух человек.

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Исполнительный директор и один из сооснователей Lilium Дэниел Виганд сказал: "Мы всегда стремились увеличить число мест с двух до пяти - это открывает небо гораздо большему числу путешественников".

Летающее такси приводят в движение 36 электромоторов, что позволяет ему взлетать и садиться вертикально. В компании утверждают, что одной зарядки хватает на час полета.

Теперь аппарату предстоит пройти новые летные испытания. Lilium надеется запустить модель в массовое производство в середине 2020-х годов.

Автономные летающие такси уже тестируются европейским авиаконцерном Airbus, компанией Uber и несколькими стартапами.

Сторонники этого средства передвижения утверждают, что летающие такси повысят мобильность городского населения и помогут снизить уровень загрязнения окружающей среды.

Как сообщал УНИАН ранее, в США компания Boeing протестировала летающее такси. Самолет вертикально поднялся в воздух, завис и успешно приземлился.