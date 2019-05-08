Новые возможности Tesla: электрокары научились самостоятельно диагностировать неисправности

Американский производитель электрокаров разработал новую функцию, автоматизирующую процесс сервисного обслуживания.

Электрокары компании Tesla Motors научились самостоятельно проводить диагностику и автоматически делать предварительный заказ новой запчасти в случае обнаружения неисправности.

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Об этом сообщает Autonews со ссылкой на Electrek.

Один из читателей издания обнаружил, что на дисплее информационно-развлекательного комплекса его «Теслы» появилось сообщение об обнаружении неисправности в системе преобразования электроэнергии. Кроме того, компьютер сообщил владельцу, что сделал предварительный заказ необходимой детали, которая может быть доступна в ближайшем фирменном сервисе.

В компании подтвердили появление такой функции и отметили, что она может решить проблему с доступностью запчастей, которые теперь не придется долго ждать. «Это все равно что отправиться прямиком в аптеку, минуя поход к доктору», — отметили в Tesla. При этом владелец автомобиля может самостоятельно отключить систему, однако в компании настаивают на максимальной автоматизации сервисного обслуживания.

Ранее стало известно, что Tesla Motors начала комплектовать свои электрокары Model S и Model X специальным режимом Sentry Mode. Новая программа призвана защитить автомобили от угона. Sentry Mode имеет две различных стадии работы.

Первый — Alert — активизирует внешние камеры, которые начинают вести запись в случае, если сенсоры обнаружат подозрительное движение вокруг автомобиля. В то же время в салоне на центральном дисплее появится специальное сообщение, предупреждающее о том, что камеры ведут фиксацию.

Если преступник попытается проникнуть в автомобиль, например разобьет окно, то включится режим Alarm. Система повысит яркость экрана, а аудиосистема начнет проигрывать музыку на полной громкости. Ранее сообщалось, что Sentry Mode будет воспроизводить сочинения «Токката и фуга ре минор» Иоганна Себастьяна Баха во время попытки угона. При этом произведение иногда будет воспроизводиться в metal-обработке.