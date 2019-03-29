Tesla добавила своим электромобилям функцию для отпугивания угонщиков (видео)

Электрокары Tesla Model S и Model X получили режим Sentry Mode, призванный отпугнуть автомобильных угонщиков.

Компания Tesla Motors начала комплектовать свои электрокары Model S и Model X специальным режимом Sentry Mode. Новая программа призвана защитить автомобили от угона.

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Sentry Mode имеет две различных стадии работы. Первый — Alert — активизирует внешние камеры, которые начинают вести запись в случае, если сенсоры обнаружат подозрительное движение вокруг автомобиля. В то же время в салоне на центральном дисплее появится специальное сообщение, предупреждающее о том, что камеры ведут фиксацию, пишет Autonews.

Если преступник попытается проникнуть в автомобиль, например разобьет окно, то включится режим Alarm. Система повысит яркость экрана, а аудиосистема начнет проигрывать музыку на полной громкости. Ранее сообщалось, что Sentry Mode будет воспроизводить сочинения «Токката и фуга ре минор» Иоганна Себастьяна Баха во время попытки угона. При этом произведение иногда будет воспроизводиться в metal-обработке.

Ранее Tesla Motors разработала для своих электромобилей новый специальный режим под названием Dog Mode. Функция предназначена для владельцев собак, которые теперь смогут оставлять своих питомцев одних в салоне припаркованного автомобиля.

При активации Dog Mode климатическая установка продолжает поддерживать комфортную температуру в салоне. Кроме того, система выводит на дисплей мультимедийного комплекса сообщение: «Мой хозяин скоро вернется. Не беспокойтесь!» Данная функция призвана предупредить прохожих, которые, увидев запертую в автомобиле собаку в жаркую погоду, могут вызвать полицию или разбить стекло.