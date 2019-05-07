Омелян хочет предложить компании Tesla построить завод в Украине

Министр отметил, что законы о создании рынка электрокаров предоставят инвестору лучшие условия в мире, а Украина получит шанс создать с нуля новую отрасль экономики.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян рассчитывает после принятия законопроектов о создании рынка электрокаров отправить делегацию на переговоры с компанией Tesla относительно строительства их первого европейского завода в Украине.

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Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

"Мы можем прекрасно петь, шутить, дискутировать и прочее. А можем проголосовать в парламенте наши два законопроекта - 8159, 8160 о создании рынка электрокаров, чарджера и батарей к ним, добычи лития и сопутствующих элементов. И на следующий день отправить делегацию на переговоры в Тесла по строительству их первого европейского завода в Украине", - написал он.

При этом министр отметил, что эти законы предоставят инвестору лучшие условия в мире, а Украина получит шанс создать с нуля новую высокотехнологичную экспортоориентированную отрасль экономики.

"Как пять лет назад зародилось ИТ, десять лет назад - сельское хозяйство. Так и сейчас имеем уникальную возможность производить массово электрокары и перепрыгнуть с эры тепловозов на транспортные средства нового поколения", - написал он.

Омелян добавил, что Tesla выразила серьезную обеспокоенность прогнозируемым отсутствием на рынке необходимых объемов ключевых компонентов електробатарей, таких как литий, никель и медь.

Как сообщал УНИАН, ранее Мининфраструктуры разработало законопроект, который предусматривает меры по стимулированию развития рынка электрического транспорта в Украине. Его принятие Верховной Радой позволит снизить стоимость электромобилей на 40%, в частности, путем уменьшения НДС и отмена сбора акциза на импорт и продажа электромобилей.

Министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что реализация стратегии по стимулированию развития рынка электрического транспорта позволит наладить производство электромобилей в Украине в течение 10 лет.

Советник министра инфраструктуры, участник рабочей группы по разработке законопроекта "О стимулировании развития рынка электрического транспорта в Украине" Александр Озеран ранее сообщал, что в рамках реализации стратегии по стимулированию развития рынка электрического транспорта в стране планируется на 15 лет обнулить ставку НДС на производство транспортных средств, оснащенных электрическими двигателями.

Также, по его словам, благодаря реализации этой стратегии Министерство инфраструктуры рассчитывает к 2020 году увеличить долю продаж электромобилей на отечественном авторынке до 15%.