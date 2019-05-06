Audi хочет вернуться к разработке водородных автомобилей

Немецкая марка возобновляет свою программу h-tron, которая станет основной в концерне Volkswagen Group по работе над водородными машинами.

Компания Audi активизирует работу по созданию автомобилей на топливных элементах, сообщает Autocar со ссылкой на главу немецкого автопроизводителя Брэма Шота.

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По словам Шота, марка не уверена, что электромобили смогут полностью удовлетворить все запросы клиентов. Кроме того, Audi ожидает нехватки природных ресурсов, необходимых для создания батарей для электромобилей, передает kommersant.

Немецкая марка возобновляет свою программу h-tron, которая станет основной в концерне Volkswagen Group по работе над водородными машинами. В Audi увеличат инвестиции и расширят штат инженеров, которые будут заниматься разработками.

Ожидается, что в течение 2019 года Audi представит 6-е поколение водородных топливных элементов, а к 2021 году запустит в мелкосерийное производство электромобиль на топливных элементах — новинку будут предлагать в аренду избранным клиентам.

Напомним, в настоящее время в линейке Audi представлены автомобили с бензиновыми, дизельными и электрическими двигателями.