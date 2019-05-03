На украинских АЗС подорожали бензин и дизтопливо

Средняя розничная цена бензина А-95 составила 30,15 гривни за литр.

Ряд сетей АЗС в Украине со 2 по 3 мая повысили цены на бензины и дизельное топливо на 10-50 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, например, на АЗС Prime бензины подорожали на 1,2 гривни/литр, до А-92 – 27,9 гривни, А-95 – 28,9 гривни. Дизтопливо выросло в цене на 50 копеек за литр, до 28 гривень.

На станциях Marshal в харьковском регионе топливо подорожало на 50 копеек за литр, до: А-92 – 28,2 гривни, А-95 – 29,2 гривни, ДТ – 28,9 гривни.

На АЗС BVS в Полтаве бензины и ДТ выросли в цене на 20-30 копеек за литр, до: А-92 – 28,79 гривни, А-95 – 29,79 гривни, ДТ – 29,39 гривни.

В Ривненской сети ОЛАС бензины подорожали на 10-20 копеек за литр, до: А-92 – 29,3 гривни, А-95 – 30,3 гривни.

Таким образом, по состоянию на 3 мая 2019 года средние цены на топливо на заправках в Украине выросли до: А-92 – 29,03 гривни/литр, А-95 –30,15 гривни/литр, А-95 Премиум – 31,09 гривни/литр, ДТ – 29,65 гривни/литр.

Как сообщал УНИАН, цены на заправках в Украине росли с конца августа 2018 года на фоне существенного роста мировых цен на нефть, которые начали снижаться во второй половине октября, потянув за собой розничные цены на бензин и ДТ в Украине.