На украинских АЗС снова подорожали бензин и дизтопливо

Средняя розничная цена бензина А-95 составила 29,65 гривни за литр.

Ряд сетей АЗС в Украине с 25 по 26 апреля повысили цены на бензины и дизельное топливо на 0,3-1 гривню за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного ценового мониторинга рынка нефтепродуктов.

Так, например, на станциях сети WOG стоимость бензинов и ДТ выросла на 50 копеек за литр, до: А-92 – 30,99 гривни, А-95 – 31,99 гривни, А-95 Премиум – 32,99 гривни, ДТ – 30,99 гривни. В сети SOCAR цены на безнины подорожали на 30 копеек за литр, до А-92 – 30,89 гривни, А-95 – 31,89 гривни, А-95 Премиум – 32,89 гривни.

Оператор Parallel повысил цены на 50 копеек за литр, до: А-92 – 30,75 гривни, А-95 – 31,75 гривни, ДТ – 30,75 гривни.

В сети Glusco топливная линейка подорожала на 20-70 копеек за литр, до: А-92 – 28,95 гривни, А-95 – 29,95 гривни, ДТ – 28,95 гривни.

На AMIC в Киевском регионе бензин подорожал на 30 копеек за литр, а ДТ на 1 гривни/литр: А-92 – 28,79 гривни, А-95 – 29,79 гривни, ДТ – 29,49 гривни.

В Харьковском регионе, цены выросли на 90 копеек за литр в сети U.GO, до А-92 – 28 гривень, А-95 – 29 гривень, ДТ – 29 гривень.

Таким образом, по состоянию на 26 апреля 2019 года средние цены на топливо на заправках в Украине составили: А-92 – 28,53 гривни/литр, А-95 –29,65 гривни/литр, А-95 Премиум – 30,79 гривни/литр, ДТ – 29,17 гривни/литр.

Как сообщал УНИАН, цены на заправках в Украине росли с конца августа 2018 года на фоне существенного роста мировых цен на нефть, которые начали снижаться во второй половине октября, потянув за собой розничные цены на бензин и ДТ в Украине.