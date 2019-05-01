США запретили своим авиакомпаниям низко летать над Венесуэлой

В распоряжении авиационных властей США мера объясняется нестабильной политической обстановкой.

Федеральное авиационное управление (FAA) США во вторник вечером издало распоряжение, запрещающее эксплуатантам воздушных судов США летать ниже 26 тыс. футов (около 8 тыс. м) в воздушном пространстве Венесуэлы, сообщает Reuters.

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В заявлении управления уточняется, что распоряжение будет действовать до дальнейшего уведомления. Мера объясняется «усиление политической нестабильности и напряженности» в Венесуэле.

Всем эксплуатантам, которые в настоящее время находятся в Венесуэле, включая частные самолеты, FAA предписала покинуть страну и ее воздушное пространство в течение 48 часов.

Распоряжение авиационных властей США последовало на фоне обострения политической ситуации в стране, пишет РБК. 30 апреля лидер оппозиции Хуан Гуаидо призвал армию поддержать его и помочь ему свергнуть президента Николаса Мадуро. В стране с новой силой вспыхнули беспорядки, более 70 человек пострадали.

США заявили, что внимательно следят за ситуацией в Венесуэле. Советник президента по национальной безопасности Джон Болтон уточнил журналистам, что Вашингтон в отношении Венесуэлы рассматривает все варианты действий. Он призвал министра обороны страны, председателя Верховного суда Венесуэлы и главу президентской гвардии воспользоваться последним шансом и перейти на сторону оппозиции. В ночь на 1 мая Мадуро в присутствии министра обороны и других высокопоставленных лиц государства выступил с телеобращением к нации, объявив о победе над попыткой госпереворота в стране.