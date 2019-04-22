Tesla показала сверхбыстрое ускорение суперкара Roadster (видео)

Электрический суперкар Tesla Roadster второго поколения сможет ускоряться до «сотни» за 2 секунды, а его максимальная скорость превысит 400 км/ч.

Компания Tesla Motors опубликовала в своем Twitter видео, в котором показан стремительный разгон электрического суперкара Roadster нового поколения.

«С нуля до 60 миль в час быстрее, чем ты прочитаешь это сообщение», — сказано подписи к ролику.

Zero to sixty faster than you can read this caption – https://t.co/ELg96rZfIqpic.twitter.com/4EFV9CvG8o — Tesla (@Tesla) 19 квітня 2019 р.

Как напоминает Autonews, прототип Tesla Roadster второго поколения дебютировал осенью 2017 года. Автомобиль оснастили тремя электрическими моторами, позволяющими купе ускоряться с места до 96 км/ч за 1,9 секунды. Дрэговую дистанцию в четверть мили (402 м) автомобиль проходит за 8,9 сек., а его максимальная скорость превышает 400 км в час.

При этом тест-пилот Tesla Эмиль Бурет отметил, что это очень «осторожные» предварительные показатели, поэтому товарная машина получится еще динамичнее. Впоследствии глава Tesla Илон Маск заявлял, что серийный Roadster станет одним из самых быстрых автомобилей в мире.

По предварительным данным, выпуск Tesla Roadster начнется не ранее 2020 года.