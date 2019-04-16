В Украине подорожал автогаз: свежие цены

По состоянию на 16 апреля средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 13,27 гривни/литр.

Ряд сетей АЗС в Украине с 15 по 16 апреля повысили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-20 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, на АЗС ОККО в Киеве цена выросла на 10 копеек за литр - до 13,89 гривни. В днепровской сети Neftek газ подорожал на 20 копеек за литр - до 13,89 гривни. В Харькове оператор "Род-Ник" повысил цены на 10 копеек за литр - до 13,50 гривни. В Полтаве цена газа на АЗС "Автотранс" выросла на 5 копеек за литр - до 13,38 гривни.

На АЗС AMIC в Киевской области газ подорожал на 10 копеек за литр - до 13,29 гривни. На станциях Mango и Ultra стоимость выросла на 10 копеек за литр - до 12,59-12,79 гривни.

По состоянию на 16 апреля средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 13,27 гривни/литр.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 гривни за литр. После этого цены начали снижаться и к середине февраля достигли 10,3 гривни/литр.