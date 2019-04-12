Украина возрождает перевозки по Днепру - с начала года выросли в 8 раз

Среди грузов, которые перевозились по Днепру, большинство составляют зерновые - 388,8 тысячи тонн.

Объем перевозок по Днепру в январе - марте 2019 года по сравнению с аналогичным периодом 2018 года увеличился в 7,7 раза и составил 723,9 тысячи тонн.

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Об этом сообщили в пресс-службе Администрации морских портов Украины (АМПУ).

"В первом квартале 2019 года, благодаря благоприятным погодным условиям удалось более, чем в 8 раз увеличить количество судопроходов по реке Днепр. С начала года осуществлено уже 665 судопроходов. Это дало возможность перевезти 723,9 тысячи тонн грузов, что в 7,7 раза превышает показатель за 1 квартал 2018 года", - цитирует Лавренюка пресс-служба ведомства.

Отмечается, что среди грузов, которые перевозились по Днепру, большинство традиционно составляют зерновые - 388,8 тысячи тонн.

Как сообщал УНИАН, объем перевозок по Днепру в 2018 году, по сравнению с 2017 годом, увеличился на 22,4% и составил 10 миллионов тонн.

Количество судопроходов по реке Днепр в прошлом году составило 16 390, что на 11% больше, чем годом ранее.