Автогаз в Украине подорожал до 13 гривень и выше

По состоянию на 8 апреля средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 12,93 гривни/литр.

Ряд сетей АЗС в Украине с 5 по 8 апреля повысили цены на сжиженный газ, который используется в качестве автомобильного топлива, на 10-30 копеек за литр.

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Об этом сообщает консалтинговая компания UPECO со ссылкой на данные ежедневного мониторинга рынка моторного топлива.

Так, на АЗС Shell и WOG в Киеве цены повысились на 10 и 13 копеек за литр, до 13,09 и 13,48 гривни. На станциях SOCAR и БРСМ-Нафта в Киевском регионе цена выросла на 20 копеек за литр, до 13,09 и 13,39 гривни. На заправках Avantage 7 газ подорожал до 12,35 гривни/литр.

По состоянию на 8 апреля средние цены на сжиженный газ в Украине выросли до 12,93 гривни/литр.

Как сообщал УНИАН, в октябре 2018 года цена на автогаз на АЗС в Украине достигла рекордных 16,99 гривни за литр. После этого цены начали снижаться и к середине февраля достигли 10,3 гривни/литр.