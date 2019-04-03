Ford представил кроссовер Kuga нового поколения (фото)

Новый Ford Kuga, который стал почти на 100 килограммов легче предшественника, получил полуавтопилот и модификации с гибридными установками.

Компания Ford представила компактный кроссовер Kuga нового поколения. Модель, ставшая габаритнее предшественника, получила функции полуавтоматического управления и три гибридные модификации.

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Ford Kuga построен на увеличенной версии платформы Focus четвертого поколения, благодаря которой автомобиль стал примерно на 100 кг легче, но при этом прочнее предшественника. Длина кроссовера увеличилась на 44 мм, а размер колесной базы вырос на 20 миллиметров. В компании также утверждают, что существенно вырос объем багажника, хотя точные данные пока не приводятся, передает Autonews.

Дизайн Ford Kuga выполнен в стиле новых Focus и Fiesta, а сходство с этими моделями прослеживается и в салоне. Кроссовер лишился многих аналоговых кнопок и переключателей — управление большинством функций и систем автомобиля осуществляется через тачскрин мультимедийного комплекса.

Новый Ford Kuga будет предлагаться с пятью различными силовыми установками. Так, кроссовер комплектуется 1,5-литровым бензиновым турбомотором EcoBoost, доступным в двух вариантах форсировки: 120 и 150 лошадиных сил. Дизельная гамма представлена 120- и 180-сильными агрегатами рабочим объемом 1,5 и 2,0 л соответственно. Трансмиссии — шестиступенчатая «механика» или восьмидиапазонный «автомат».

Кроме того, кроссовер доступен с двухлитровым 150-сильным дизелем, работающим по схеме «мягкий гибрид» на основе 48-вольтовой бортовой системы. ДВС действует в паре со стартер-генератором, способным накапливать электрическую энергию при торможении.

Плюс ко всему Ford Kuga предлагается с полноценной гибридной силовой установкой, состоящей из 2,5-литрового бензинового мотора, небольшого электрического агрегата и маленькой литийионной батареи.

Наконец, топовая версия оснащается комбинированной установкой с возможностью подзарядки батарей от бытовой электросети. В этой модификации кроссовер комплектуется аккумуляторами на 10,3 кВт·ч, а также 2,5-литровым двигателем и электромотором, которые в сумме выдают 225 лошадиных сил.

Ford Kuga доступен с системой предотвращения фронтальных столкновений и наезда на пешеходов на основе радара и видеокамер, следящих за другими объектами на пути. Помимо этого, среди электронных «помощников»: автоматический парковщик, проекционный дисплей и функция помощи при выезде с парковки задним ходом. Кроме того, автомобиль можно заказать с точкой доступа Wi-Fi с возможностью подключения до 10 мобильных устройств, а также беспроводной зарядной станции для смартфона.

Напомним, в конце марта Ford официально заявил о том, что прекратит импорт и сборку в России легковых моделей Fiesta, Focus, Mondeo, EcoSport, Kuga и Explorer. Производство легковушек будет полностью завершено к концу июня 2019 года.